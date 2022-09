Plus belle la vie du 15 septembre : une incroyable évasion (résumé épisode 4618 en avance)

5 ( 6 )

Plus belle la vie du 15 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4618 en avance – Déjà impatient de savoir ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Plus belle la vie » ? Si tel est le cas, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 15 septembre. En prison, une incroyable évasion va se produire ! Une évasion qui marque le grand retour de Djawad, mais aussi Livia, Stan, ou encore Pavel.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 15 septembre : Baptiste doit faire un choix important

La prison des Baumettes est en sureffectif et des détenus vont être transférés dans d’autres établissements pénitentiaires. C’est Kevin qui va assurer le transfert. Parmi les détenus, il y a Pavel, Dr Livia, Djawad, Stan, Lorraine Fournier, et Agathe Robin. Malheureusement le fourgon pénitentiaire fait une violente embardée qui le pulvérise sur le bas-côté et les vitres se fracassent. Les prisonniers sont sonnés mais la porte du fourgon s’est ouverte.

Vidal croise la voiture de Baptiste et Emma. Ils appellent la police et signalent le lieu où se trouve Vanessa pour qu’ils l’arrêtent. Ariane et Patrick procèdent à l’arrestation de Vanessa et elle confirme au commissariat qu’elle est l’auteur des feux dans la région et qu’elle a fait partie de la secte d’Olivier Jourdan. Baptiste et Emma sont revenus au Mistral, plus soudés que jamais et Baptiste doit des explications à Justine. Justine ne veut plus jamais le voir et coupe les ponts. De son côté, Simon est totalement tiré d’affaire, et déculpabilise Eric.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoiler : Baptiste et Emma se retrouvent (vidéo PBLV épisode n°4619)



Publicité





Plus belle la vie du 15 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note