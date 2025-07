Un Si Grand Soleil Spoiler : drame, Soan se fait tirer dessus et s’effondre ! (épisode du 18 juillet)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1708 du 18 juillet 2025 – Coup de tonnerre pour la famille Guérin dans quelques jours dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Soan a menti et affirmé qu’il était au volant au moment de la mort de Fred Rami, ce dernier va être victime d’une vengeance !











Alors que Soan est au téléphone avec Florent, un homme lui tire dessus et il s’effondre ! Florent entend le coup de feu.

Pendant ce temps là, Charlotte est toujours au plus mal. Elle ne dort plus et ne mange plus, elle est rongée par la culpabilité… Marie-Sophie s’inquiète. Quand elles vont apprendre le drame qui a touché Soan, leurs vies vont basculer.

De son côté, Elise doute de la version donnée par Soan et en parle au juge Laplace.



Pendant ce temps là, Thaïs a cru Liam quand il lui a dit qu’il se rangeait… Elle a passé la nuit avec lui et Liam va déjà voler une nouvelle voiture avec la complicité d’Eliott…

