Demain nous appartient du 30 septembre : Hadrien s’explique (résumé + vidéo épisode 1285 en avance)

Demain nous appartient du 30 septembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1285 de DNA – Hadrien va tout raconter à la police ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, il est interrogé par Karim et Lisa, il donne sa version des faits mais n’a pas grand chose concernant le tireur…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 30 septembre – résumé de l’épisode 1285

Grâce à Adam, Hadrien n’est plus en danger. Il se rend au commissariat de Sète où il fait des révélations sur le soir de l’agression. Il raconte tout et donne quelques pistes à Lisa et Karim. Mais, rien de concret pour faire avancer l’enquête… Alma s’inquiète pour son fils et remercie Adam pour son aide précieuse.

Pendant ce temps là, Soraya apporte des nouvelles rassurantes. Judith n’est pas convaincue par les plans de Jordan. Camille se moque de Dorian : il a tout l’air d’être sous le charme de… Marianne !



Demain nous appartient du 30 septembre – vidéo de la première scène

