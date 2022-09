Plus belle la vie du 4 octobre : Thomas désemparé (résumé épisode 4631 en avance)

5 ( 7 )

Plus belle la vie du 4 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4630 en avance – Très triste semaine en vue la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Alors que le tournage s’est achevé hier (voir notre article), on vous propose de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 4 octobre. Et on peut vous dire que Thomas, toute la famille Marci et le quartier du Mistral est en deuil après la mort de Roland.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 4 octobre : Thomas anéanti par la mort de son père

Thomas est terriblement atteint par l’évènement de la veille. Riva est désemparé. Luna aussi est mortifiée. Mirta n’est pas sortie de sa chambre et a gardé sa tenue de la veille. C’est tout le Mistral qui est en deuil. Blanche réconforte comme elle peut François. Baptiste ne sait pas comment s’y prendre pour annoncer la nouvelle à Mathis. L’émotion est à son comble et tous les habitants du Mistral allument des bougies…

Au commissariat, Kevin offre un collier à Alexandra. Ils se retrouvent après le travail chez elle et la température monte. Mais une fois de plus, la relation sexuelle est à sens unique et Alexandra ne se déshabille qu’à moitié pour s’occuper de Kevin. Ce dernier est peiné, il ne comprend pas pourquoi Alexandra se bloque…

Laetitia semble avoir trouvé un certain équilibre et note très justement les copies de ses élèves. De son côté, Rochat lui apprend qu’elle va être inspectée par l’académie…

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoiler : la mort de Roland (vidéo PBLV épisode n°4631)



Publicité





Plus belle la vie du 4 octobre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 28 octobre 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note