Demain nous appartient du 5 septembre : Gaëtan coupable ? (résumé + vidéo épisode 1266 en avance)

Demain nous appartient du 5 septembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1266 de DNA – Gaëtan est-il l’agresseur d’Elsa dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? La réponse est non ! Ce soir, la police doit le relâcher. Il a un alibi et est donc innocent !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 5 septembre – résumé de l’épisode 1266

Après les révélations d’Elsa, la police a interrogé Gaëtan toute la nuit et le soupçonne d’être à l’origine de son agression. Mais le jeune homme à un alibi en béton… Et de son côté, Timothée se fait harceler. Elsa lui annonce qu’elle préfère rompre !

Alors que l’agresseur s’apprête à faire une nouvelle victime, Georges et Sara cherchent à comprendre comment il a pu pénétrer dans le lycée. William est sous le charme de sa nouvelle voisine. Bart trahit Mona.



Demain nous appartient du 5 septembre – vidéo de la première scène

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

