Plus belle la vie du 6 septembre : Romain tente de piéger Vanessa (résumé épisode 4611 en avance)

Plus belle la vie du 6 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4611 en avance – Romain va tenter de piéger Vanessa demain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 6 septembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 6 septembre : Romain tente un coup de poker

Éric décide de se rendre utile et va à l’hôpital. Il va tout faire pour que Simon s’accroche à la vie et demande à Rose comment il peut aider. De son côté, Emma ne veut pas s’avouer vaincue et décide se battre pour son histoire avec Baptiste. Ce dernier s’inquiète pour Justine car personne n’a de nouvelles d’elle depuis qu’elle est partie chez Olivier. Baptiste décide de planter devant la maison du gourou, mais tombe sur Fleur.

Vanessa s’apprête à partir à la coloc pour rechercher la bague et Vidal a juste le temps de glisser dans sa poche un mot : SOS. Malheureusement la veste de Vanessa tombe par terre et le mot se retrouve sous le canapé. Quand elle revient à la cabane, Vidal est encore groggy, mais comprend que personne n’a trouvé́ son mot.

Chaussette est pris dans un piège et Lola garde son calme pour le libérer. Betty disparait mais Lola est cernée par les incendies…

Plus belle la vie du 6 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

