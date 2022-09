Demain nous appartient spoiler : Mathis et Léo en danger, le secret de Dan (vidéo épisode du 21 septembre)

5 ( 2 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance épisode 1278 – Que cache Dan, le père de Mathis, dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Mathis et Léo vont faire une dangereuse découverte dans le garage de Dan…







Publicité





En effet, dans une boite, Dan cache… une arme ! Il a un revolver et Mathis est au courant. Il fait promettre à Léo de ne rien dire et lui propose de prendre l’arme dans la main !







Publicité





Mathis et Léo font la découverte d’une étrange boîte dans le garage de Dan…Curieux, les deux jeunes garçons ne peuvent s’empêcher de l’ouvrir. Ils y font une étrange trouvaille. Pris par surprise, Mathis et Léo n’ont pas le temps d’aller plus loin. L’atmosphère qui plane est…Glaciale. Dan Mazure semble cacher plus de secrets qu’on ne le croit…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Sacha de retour, Benjamin agressé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 19 au 23 septembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo du 21 septembre : Sacha pointe son arme sur Lisa

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note