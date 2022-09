Plus belle la vie du 20 septembre : Léo de retour dans la police (résumé épisode 4621 en avance)

4.6 ( 11 )

Plus belle la vie du 20 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4621 en avance – Que va-t-il se passer mardi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 20 septembre. Et on peut vous dire que sous pression, Xavier Revel va finalement accepter de réintégrer Léo dans la police !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 20 septembre : Léo redevient flic

Revel refuse catégoriquement de reprendre Léo au sein de la police. Mais face aux questions de la presse, Revel ne sait pas quoi répondre et Léo arrive au bon moment pour raconter le passé de Livia. Revel n’a d’autre choix que de réintégrer la capitaine Castelli le temps de l’enquête. Léo réintègre la police aussi pour protéger son ex Agathe. Claire encaisse mais promet de le soutenir. Céline est sous hypnose, elle ne voit pas le docteur Livia même quand il est devant elle. Totalement sous emprise elle doit se faire belle afin de retrouver Vincent Chaumette. Elle se rend chez Vincent et lui fait une proposition inattendue.

Roland est revenu des USA et s’installe au-dessus du bar. Kilian a peur que Roland le flic maintenant qu’il s’occupe du bar. Roland ne perd pas une occasion pour montrer les bons gestes à Kilian qui est agacé. Mais les rôles s’inversent lorsque Roland se vexe de ne pas savoir faire un café crème à la mode des jeunes avec cœur en mousse.

La personnalité d’Alexandra est originale, son rêve c’est de devenir commissaire. Kevin a un crush pour sa stagiaire et même Baptiste l’a cramé.

Plus belle la vie du 20 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

