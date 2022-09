Envoyé Spécial du 29 septembre : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

5 ( 1 )

Envoyé Spécial du 29 septembre 2022 – Elise Lucet vous donne rendez-vous ce jeudi soir à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.







Publicité





A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 29 septembre 2022 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Rodéos urbains : la guerre du bitume

C’est devenu une priorité pour les forces de l’ordre : mettre fin aux rodéos urbains qui empoisonnent la vie des riverains et se terminent parfois en drame. A Marseille, nous avons suivi les acrobaties à moto d’Ayoub et Lillio, deux passionnés de « cross bitume » qui ont accepté de nous laisser filmer leurs rodéos illégaux sur la voie publique. Nous sommes aussi allés à la rencontre des riverains excédés.



Publicité





Un reportage de Romain Boutilly, Olivier Gardette et Mikael Bozo.

🔴 Don d’organes : sauver ceux qu’on aime

Maé est un petit garçon d’un peu plus d’un an. Atteint d’une maladie métabolique héréditaire très rare, le seul moyen de le sauver est une greffe de foie. Et c’est Joey, son papa de 26 ans, qui lui a donné un bout du sien. L’opération a eu lieu l’été dernier à Marseille. Dans le Loir-et-Cher, c’est entre deux sœurs que va se faire la transplantation. Martine, 62 ans, va donner à sa sœur Muriel, 63 ans, son rein pour la guérir. Nous vous racontons le combat de ces familles pour sauver l’un des leurs, avant, pendant et après l’opération.

Un reportage de Floriane Chaume, Benjamin Chabeau, Nicolas Bellemon, Cédric Fourre et Alexandre Amaral pour Cover Films.

🔴 Femmes iraniennes : la liberté dévoilée

Un document exceptionnel sur la révolte des femmes à Téhéran. Un de nos journalistes a pu se rendre en Iran pendant plusieurs jours pour suivre les manifestantes qui se soulèvent depuis la mort de la jeune Mahsa Amini, arrêtée parce que son voile ne cachait pas assez ses cheveux. Depuis sa mort, les manifestations se succèdent, réprimées dans le sang. Une plongée inédite au cœur du combat pour la liberté des femmes iraniennes.

🔴 Ma vie d’occasion

Et si j’arrêtais d’acheter du neuf ? C’est le défi que s’est lancé notre journaliste. Vêtements, électroménager, meubles, jouets… Peut-on tout trouver d’occasion ? Le marché explose : des achats ponctuels pour certains, un mode de vie pour d’autres. « Envoyé spécial » est parti à la rencontre de ces Français qui ont déserté les magasins traditionnels, une démarche économique qui est aussi écologique : pour les adeptes du « rien de neuf », arrêter d’acheter, c’est aussi réduire son impact environnemental.

Un reportage d’Alice Gauvin, Guillaume Marque, Perceval Briclot et Marielle Krouk.

Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note