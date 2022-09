« Le plus grand karaoké de France » : spéciale années 80 ce soir sur M6 (29 septembre 2022)

5 ( 1 )

« Le plus grand karaoké de France » : une spéciale années 80 ce jeudi 29 septembre sur M6 – Nouveau numéro inédit du divertissement d’M6 « Le plus grand karaoké de France » avec Élodie Gossuin et Éric Antoine ce jeudi soir à la télé et il s’agit d’une spéciale années 80.







Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en streaming et replay sur 6play.







« Le plus grand karaoké de France » : rappel du concept

Les plus grands noms de la chanson française se sont donné rendez-vous sur scène pour interpréter leurs tubes. Mais la star se trouve dans le public : 1 000 participants sont équipés d’un système avec un casque et un micro qui permet à chacun de chanter et de s’entendre en même temps que l’artiste présent sur scène.

Comme dans un vrai karaoké, le public peut suivre les paroles qui défilent pendant la chanson, sur leur téléphone et sur l’écran projeté dans l’arène.



En coulisses, un jury d’experts composé de professeurs de chants, musiciens et coaches vocaux a pour mission de sélectionner les meilleurs d’entre eux au fur et à mesure des 4 rounds de la compétition !

La spéciale années 80 du 29 septembre

« Le plus grand karaoké de France » revient pour une nouvelle soirée dédiée aux chansons des années 80 ! De retour au cœur de l’impressionnant théâtre antique d’Orange, Éric Antoine et Élodie Gossuin accueillent 1 000 nouveaux participants qui vont expérimenter à leur tour ce dispositif hors norme et complétement inédit ! Vibrez le temps d’une soirée festive avec les plus grands fans de karaoké et voyagez dans le temps avec le meilleur des années 80 !

