Europa League : suivre Rennes / Fenerbahce en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

UEFA Europa League – Rennes / Fenerbahce en direct, live et streaming, c’est ce soir sur W9. Après la défaite de l’OM mardi et la victoire du PSG hier soir en Ligue des Champions, place aujourd’hui à la 2ème journée de l’UEFA Europa League ce jeudi soir. Rennes reçoit le Fenerbahce au Roazhon Park.







A suivre dès 20h50 sur W9, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Lors du tirage au sort à Istanbul, le Stade Rennais a hérité du Groupe B avec les Ukrainiens du Dynamo Kiev, les Turcs du Fenerbahçe et les Chypriotes de l’AEK Larnaca.

Le club breton dispute sa cinquième campagne européenne d’affilée. Après une victoire lors de la première journée, ce soir Rennes affronte un adversaire coriace, le Fenerbahçe d’Istanbul. Le Fenerbahçe est une équipe très expérimentée avec beaucoup de joueurs qui approchent la trentaine, voire plus. C’est une équipe capable d’exercer un pressing très haut, capable de mettre beaucoup de rythme dans son jeu. C’est une équipe dangereuse aussi sur coup de pied arrêté. C’est une équipe qui a l’habitude de la Coupe d’Europe, avec un coach qui connaît bien la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

Rennes / Fenerbahce en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00, match commenté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.



Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Rennes / Fenerbahce, 2ème journée de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir dès 20h50 sur W9.

