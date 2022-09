Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 21 octobre 2022

5 ( 7 )

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 21 octobre 2022 – Si vous êtes accro à la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » et impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile en avant-première les derniers spoilers pour la semaine du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans plus d’un mois, on peut vous dire que Léo va aller très loin par amour pour Agathe tandis que Kevin se met en couple avec Alexandra. Il va la présenter à Laetitia !

De son côté, Kylian hérite du bar du Mistral après la mort de Roland. Et Betty découvre qu’elle est enceinte !

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 17 au 21 octobre 2022

Lundi 17 octobre 2022, épisode 4640 : Alors que Léo prend tous les risques pour Agathe, Alexandra et Kevin réussiront-ils à se mettre en couple ? Kilian, quant à lui, hérite du bar le Mistral.

Mardi 18 octobre 2022, épisode 4641 : Pour aller si loin pour elle, Léo aimerait-il Agathe? Quant à Alexandra et Kevin, vont-ils officialiser leur relation au commissariat ? De leur côté, François et Thomas seront-ils capables d’aller au-delà de leur amertume ?

Mercredi 19 octobre 2022, épisode 4642 : Alors que Boher a un mauvais pressentiment, Betty et Noé peinent à être là l’un pour l’autre. Quant à la rencontre entre Alexandra et Laetitia, va-t-elle bien se passer ?

Jeudi 20 octobre 2022, épisode 4643 : Le pressentiment de Boher serait-il contagieux ? Tandis que la relation entre Kevin et Alexandra passe un nouveau cap, Betty découvre qu’elle est enceinte.

Vendredi 21 octobre 2022, épisode 4644 Boher est-il vraiment débarrassé de son mauvais pressentiment ? Quant à Kilian, comment va-t-il réagir, de nouveau confronté à Betty ? Les Évadés, malgré eux, ont renforcé l’amour de ceux dont ils voulaient la perte.



Retrouvez Plus belle la vie chaque soir du lundi au vendredi sur France 3, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv

