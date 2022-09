Plus belle la vie du 16 septembre : Baptiste amoureux d’Emma (résumé épisode 4619 en avance)

4.9 ( 13 )

Plus belle la vie du 16 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4618 en avance – Que va-t-il se psser demain dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie » ? Si vous avez hâte de le savoir, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 16 septembre. Alors que des dangereux condamnés se sont enfuis et se retrouvent dans la nature, la police s’inquiète. Et pendant ce temps là, Emma et Baptiste se retrouvent et se déclarent leur amour.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 16 septembre : Baptiste doit faire un choix important

Revel à cran, fait le point avec Boher et Patrick. Parmi les fugitifs : Agathe Robin est condamnée pour avoir tué son mac. Djawad purgeait une peine de 4 ans pour trafic de drogue. Stan est tombé pour le meurtre de Melmont. Livia tuait des femmes. Lorraine Fournier est condamnée pour escroquerie et meurtre. Et Pavel, l’ennemis public numéro 1 qui élimine tout sur son passage. La police craint les représailles.

Malgré les améliorations sur l’état de santé de Simon, il faudra des mois pour que Simon se remette totalement. Eric s’oppose à ce qu’il reste à l’hôpital, il voudrait lui créer une chambre médicalisée à la ferme. Eric décide de mettre son appartement en vente pour payer les frais.

Emma a changé à travers le regard de Baptiste. Le couple a enfin retrouvé une harmonie et tous sont heureux de les voir à nouveau réunis. De son côté, Vidal demande à Sylvia de ne plus se mêler de sa vie sentimentale.

Plus belle la vie du 16 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

