« Fahim » avec Gérard Depardieu : l’histoire du film sur France 3 ce soir (19 septembre)

« Fahim », c'est le film inédit qui vous attend ce lundi 19 septembre sur France 3. Réalisé par Pierre-François Martin-Laval et sorti en salles en 2019, ce film met en scène Assad Ahmed, Gérard Depardieu, et Isabelle Nanty.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







« Fahim » : l’histoire

Fahim quitte le Bangladesh pour Paris, avec Nura, son père, un pompier et opposant politique. Sur place, ils logent dans un foyer pour réfugiés à Créteil en attendant d’avoir leurs papiers. Fahim, très doué aux échecs, rencontre Sylvain, un misanthrope qui dirige un club et a entraîné de grands joueurs. En six mois, le jeune garçon maîtrise le français et devient l’élève du « grand maître ». Leur demande d’asile étant rejetée, Fahim et son père doivent partir. Nura erre dans Paris tandis que Fahim est hébergé par ses amis et participe au championnat de France.

La bande-annonce



« Fahim », un film de Pierre-François Martin-Laval, c’est ce soir sur France 3.

