Ici tout commence du 19 septembre : Mehdi sur le départ (résumé + vidéo épisode 490)

Ici tout commence du 19 septembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 490 – Teyssier va faire une proposition en or à Mehdi ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Il annonce à Hortense qu’il va devoir partir… à Paris ! On peut dire que la jeune femme ne se réjouit pas.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 19 septembre – résumé de l’épisode 490

Salomé s’est prise au jeu des souvenirs de la Cheffe Meyer. Carton plein pour son dessert (Pour changer). C’est tout l’inverse pour Anaïs. Elle a volontairement évité le sujet…On s’en doutait. Teyssier fait une proposition alléchante à Mehdi. Mais Hortense est partagée par la nouvelle, Mehdi hésite à accepter car il devra partir à Paris.

Chaud devant ! Ethan et Samia font monter la température.



Ici tout commence du 19 septembre – vidéo extrait de l’épisode

