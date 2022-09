Ici tout commence du 20 septembre : Anaïs se confie sur Mathieu (résumé + vidéo épisode 491)

5 ( 3 )

Ici tout commence du 20 septembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 491 – Anaïs et David partagent un lourd secret dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et il n’y a qu’avec David qu’Anaïs peut parler de David… Il l’incite à faire n’importe quoi et mettre son master en danger !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 20 septembre – résumé de l’épisode 491

Anaïs s’est égarée le temps d’un instant. Sur la plage, David a tenté un rapprochement… Mais Anaïs n’est pas réceptive à ses avances. Malgré tout, David est le seul à qui elle peut se confier sur son lourd secret. Ils parlent de Mathieu, Anaïs lui explique qu’elle n’en a parlé à personne depuis qu’elle est à l’institut. Elle a laissé tout ça derrière elle.

Pendant ce temps là, le départ de Mehdi est douloureux pour Hortense. Anaïs est en pleine rébellion. Et la compétition continue entre Ethan et Samia. Les mystères se multiplient autour de l’Institut.



Ici tout commence du 20 septembre – vidéo extrait de l’épisode

