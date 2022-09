Ici tout commence spoiler : Anaïs et Lisandro, c’est fini ! (vidéo épisode du 29 septembre)

5 ( 2 )

Ici tout commence spoiler – Rien ne va plus entre Anaïs et Lisandro dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Lisandro ne comprend plus et dans quelques jours, une grosse dispute va éclater entre Anaïs et lui !

Résultat, ils vont se séparer… Et Anaïs va embrasser David.







Rose, Salomé et Lisandro se concertent sur le cas d’Anaïs. Tous les trois sont inquiets. Depuis le retour de David, Anaïs perd pied. Plus personne ne peut l’approcher… à part David. Mais quelles sont réellement ses intentions ? Compte-t-il nuire à Anaïs… ? Pour Lisandro, qui annonce avoir rompu avec Anaïs, David est malsain.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 498 du 29 septembre, Anaïs enfermée dans la chambre froide



