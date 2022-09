Plus belle la vie spoiler : Roland va réunir toute la famille Marci (vidéo PBLV épisode n°4629)

5 ( 9 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Roland va vouloir réunir toute sa famille en fin de semaine dans votre série quotidienne Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de vendredi prochain, Roland prépare une ultime fête qui réunira toute la famille Marci !







Roland a même demandé de François de revenir des USA sous prétexte de fêter l’anniversaire des jumeaux.

Plus belle la vie spoiler Roland réunit tout le monde

Il demande aussi à Mirta de participer à la fête… Thomas et Gabriel les observe de loin, Thomas est nostalgique et se souvient de leur mariage.

Au final, cela ressemble plus à une fête pour Roland que pour l’anniversaire de Kilian et Betty. Blanche est gênée de venir sans Noé alors Kilian se dépasse totalement, il prend sur lui et invite Noé à la fête. Roland est fier de Kilian et lui promet le plus beau des anniversaires…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4629 du 30 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

