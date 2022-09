La maison d’en face : votre nouvelle série ce soir sur M6 (20 septembre)

5 ( 1 )

La maison d’en face du 20 septembre 2022 – Ce soir M6 lance sa toute nouvelle série « La maison d’en face », portée par Julie de Bona et Thierry Neuvic. Au programme ce soir, les deux premiers épisodes inédits. Il s’agit d’une mini-série adaptée de la série néerlandaise « Nieuwe Buren » (The Neighbours ). Une fête des voisins dans une résidence pavillonnaire est perturbée par l’arrivée de la police. Un drame vient de se jouer dans l’une des maisons du quartier…







Publicité





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Publicité





La maison d’en face du 20 septembre : vos 2 épisodes inédits

Épisode 1 : Ève et Yanis emménagent dans leur nouvelle maison avec leur bébé. Ils partagent ce moment de joie avec leurs voisins d’en face, Stéphane et Livia. Mais un drame vient subitement rompre la quiétude de leur nouveau quotidien…

Épisode 2 : Bouleversés par la mort de leur fille, Ève et Yanis tentent de sauver leur couple. Ils trouvent du réconfort auprès de Stéphane et Livia, de qui ils se rapprochent de plus en plus…



Publicité





Avec Julie DE BONA (Ève), Caterina MURINO (Livia), Thierry NEUVIC (Stéphane), Marc RUCHMANN (Yanis), Jean-Stan DU PAC (Sam), Juliette NAVIS (Aurore), Orian CASTANO (Victor), Antoine DULÉRY (Hugo Desmoulin), Baptiste CARRION-WEISS (Hector Desmoulin), et Fatima ADOUM (Sabine Morel)

VIDÉO extrait

Découvrez « La maison d’en face » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note