Mask Singer du 20 septembre : un enquêteur guest derrière le Vicking, qui est sous le Cône ? (vidéo prime 5)

Mask Singer du 20 septembre 2022 – Cinquième prime de la saison 4 de « Mask Singer » avec Camille Combal ce mardi soir sur TF1. Après les éliminations du Dalmatien et du Pharaon qui ont du se démasquer la semaine dernière, ce soir les célébrités vont avancer en duos ! Et un enquêteur guest, sous le costume du Vicking, va rejoindre Chantal Latsou, Kev Adams, Jeff Panacloc et Vitaa.







Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Mask Singer du 20 septembre, qui se cache sous le Vicking ? Quel masque va devoir se démasquer ce soir ?

Pour la première fois dans l’histoire de Mask Singer, les destins des célébrités encore en compétition vont être irrémédiablement liés. En effet, grande nouveauté : c’est en duos qu’ils vont performer ! C’est donc à 2 qu’ils vont tenter de se qualifier pour la suite de l’aventure.

Nouveaux indices, prestations à couper le souffle, c’est ensemble que les célébrités vont perdre ou gagner leur place pour les quarts de finale !

Et pour la première fois de la saison, nos détectives en chef seront accompagnés d’un enquêteur guest : le Vicking. Pour accélérer l’enquête, cette personnalité prendra place aux côtés des enquêteurs le temps d’une soirée. Une aide précieuse face aux duos de personnages mais ils vont d’abord devoir deviner de qui il s’agit.

Et à l’issue des prestations, l’un des masques devra se démasquer et dévoiler son identité. Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle !

Mask Singer du 20 septembre, extrait vidéo. Qui est derrière le Cône ?

Un nouveau personnage fait son entrée ! Le Cône semble bien décidé à rentrer dans la compétition. Mais qui se cache derrière ce masque ?



🚨 Alerte dans #MaskSinger : un nouveau personnage fait son entrée !

Le Cône semble bien décidé à rentrer dans la compétition 😅

Mais qui se cache derrière ce masque ? 💥RDV demain à 21h10 sur @TF1 et @MYTF1 ! pic.twitter.com/LVDYmh4ECU — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) September 19, 2022

