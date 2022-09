La reine Elizabeth II est morte à 96 ans

5 ( 6 )

Une bien triste nouvelle que l’on apprend ce soir. La reine Elizabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre 2022 à l’âge de 96 ans, a annoncé le Palais de Buckingham.







« La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain », a indiqué le Palais dans un communiqué.







Les drapeaux à travers le Royaume-Uni ont été mis en berne avant une minute de silence nationale et le début d’une période officielle de deuil.

Plus tôt ce jeudi, le Palais avait annoncé que les médecins de la reine Elizabeth II étaient préoccupés par sa santé. Elle était placée sous surveillance médicale et toute la famille royale était venue à son chevet au château de Balmoral, en Ecosse.



Le prince Charles et sa femme Camilla étaient sur place, tout comme le Prince William, ainsi que ses autres enfants, Anne, Andrew et Edward. Le prince Harry et son épouse Meghan devaient eux aussi se rendre en Ecosse.

