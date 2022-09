La reine Elizabeth II sous surveillance médicale, la famille royale à son chevet

5 ( 5 )

La famille royale britannique s’est précipitée au chevet de la reine Elizabeth II après que les médecins aient déclarés être préoccupés par la santé de la monarque de 96 ans ce jeudi. La reine est placée sous surveillance médicale.







La reine, la plus ancienne souveraine de Grande-Bretagne et la plus ancienne monarque du monde, souffre de ce que Buckingham Palace a appelé des « problèmes de mobilité épisodiques » depuis la fin de l’année dernière.







« Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont inquiets pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale », a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, avant de préciser qu’elle reste dans son château de Balmoral en Ecosse.

Toute la famille royale au chevet d’Elizabeth II

Son fils aîné et héritier, le prince Charles, et sa femme Camilla se sont rendus dans sa maison écossaise, le château de Balmoral. Son petit-fils, le Prince William, ainsi que ses autres enfants – Anne, Andrew et Edward – sont également à son chevet au château.



Un porte-parole a déclaré que le prince Harry et son épouse Meghan, en Grande-Bretagne pour un certain nombre d’événements, se rendraient également en Écosse.

