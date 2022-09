Plus belle la vie spoiler : Baptiste sauve Emma et l’embrasse (vidéo PBLV épisode n°4617)

5 ( 1 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – La semaine prochaine s’annonce compliquée pour Baptiste dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, Emma et Justine sont toutes les deux en grand danger et Baptiste doit faire un choix crucial !







Publicité





Vanessa laisse Emma dans la maison après avoir déclenché un incendie !

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : la mort de Roland secoue le Mistral, Vincent et Céline se retrouvent (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie spoiler Baptiste doit choisir entre sauver Emma ou Justine

Baptiste est affolé et il doit faire un choix entre sauver Emma ou sauver Justine. Baptiste décide d’appeler Jean-Louis, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour l’aider à vaincre sa phobie du feu. Jean-Louis parvient à dépasser sa peur et récupère Justine dans l’entrepôt. Cette dernière découvre que Baptiste était au courant du danger qu’elle encourait et qu’il n’est pas venu la sauver…

Pendant ce temps là, Baptiste arrive à la cabane et récupère Emma qui a été asphyxiée et qui est inconsciente. Il la sort vite de là et parvient à la réanimer. Soulagé de lui avoir sauvé la vie, Baptiste embrasse Emma.



Publicité





Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4617 du 14 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 14 octobre 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note