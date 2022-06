Jubilé d’Elisabeth II : soirée spéciale ce soir sur M6 avec « The Queen » puis « Elisabeth II : les derniers secrets d’une reine »

5 ( 6 )

Jubilé d’Elisabeth II : soirée spéciale ce soir sur M6 pour fêter le jubilé de platine de la Reine d’Angleterre. AU programme un film « The Queen » puis un documentaire « Elisabeth II : les derniers secrets d’une reine ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo et replay sur 6PLAY.







Jubilé d’Elisabeth II : soirée spéciale ce soir sur M6

La soirée débutera dès 21h10 avec la rediffusion du film « The Queen » de Stephen FREARS avec Helen MIRREN dans le rôle de la Reine Elisabeth II dont nous fêtons le jubilé aujourd’hui.

« The Queen » : histoire du film

La mort accidentelle de la princesse Diana, en août 1997, plonge la population du Royaume-Uni dans le chagrin. Malgré l’émotion suscitée par ce drame, la reine Elisabeth II reste silencieuse et refuse qu’une cérémonie officielle soit organisée en l’honneur de la défunte. Fraîchement élu, le Premier ministre Tony Blair prend conscience de l’ampleur de l’événement et tente de faire sortir la souveraine de son mutisme.

Interprètes et personnages



Helen MIRREN (la Reine Elisabeth II)

Michael SHEEN (Tony Blair)

James CROMWELL (Prince Philip)

Alex JENNINGS (Prince Charles)

Sylvia SYMS (la Reine mère)

Jake TAYLOR SHANTOS (Prince William)

Dash BARBER (Prince Harry)

Laurence BURG (Princesse Diana)

Elisabeth II : les derniers secrets d’une reine

S’en suivra dès 23 heures le documentaire « Elisabeth II : les derniers secrets d’une reine » d’Imen Ghouali

Le 6 février 2022, la reine d’Angleterre a fêté son jubilé de platine : 70 ans de règne ! À 96 ans, l’inoxydable Elisabeth II est le monarque britannique au règne le plus long. Et tout le monde se demande si le jour où elle disparaîtra, Buckingham sera toujours Buckingham… Dans ce documentaire vous allez découvrir le vrai visage d’Elisabeth Alexandra Mary Mountbatten-Windsor. Comment, dès son couronnement, obsédée par son image, elle a manœuvré, parfois contre ses proches, pour présenter la monarchie sous son meilleur jour. Rivalités, intrigues, et psychodrames, voici, à travers des images exceptionnelles et des analyses d’experts, les derniers secrets de la reine la plus célèbre de l’Histoire.

M6 célèbre à sa manière le jubilé de la Reine Elisabeth II. Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY pour le replay.

