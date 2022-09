L’amour est dans le pré : un couple emblématique divorce !

4.5 ( 8 )

Triste nouvelle pour l’un des couples formés par l’émission d’M6 « L’amour est dans le pré » ! En effet, un couple emblématique vient d’annoncer sa rupture et son divorce. Il s’agit de Mathieu et Alexandre, qui se sont rencontrés en 2020 lors de la saison 15 de l’émission de dating d’agriculteurs.







Personne n’aurait imaginé ces deux là rompre et pourtant c’est bien le cas !







L’amour est dans le pré, Mathieu annonce son divorce

« Aujourd’hui, on se sépare, d’un commun accord. Bon, on s’appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires, vraiment. On a fait beaucoup de voyages. » a annoncé Mathieu dans une interview pour nos confrères de Télé Loisirs.

Rappelons que Mathieu et Alexandre ont 20 ans d’écart. En avril dernier, Mathieu confiait ses doutes dans le magazine « 66 minutes », expliquant avoir failli le quitter. Maintenant, le couple se sépare et la différence d’âge n’est pas la raison.



« A un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu’il avait besoin d’une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d’être stable, une vie plus classique » a expliqué Mathieu.

Et alors que le couple avait décidé de faire un bébé en faisant appelle à la GPA, Mathieu a confié qu’il allait faire cet enfant tout seul : « J’organise ma vie professionnelle pour travailler à la maison. La décision c’est que je vais faire le bébé tout seul. Je suis donc parti donner ma semence »

