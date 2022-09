Mask Singer : qui est sous le Pharaon ? Les indices qui mènent à Francis Huster

5 ( 3 )

Mask Singer saison 4 les indices sur le Pharaon – Les enquêteurs ont-ils déjà découvert qui se cache derrière le Pharaon dans « Mask Singer » ? Alors que le prime 4 aura lieu ce soir, tout le monde pense qu’il s’agit de Francis Huster !







Publicité





Et pour cause, entre sa voix très reconnaissable et la multitudes d’indices à disposition, tout mène à l’acteur.







Publicité





Mask Singer saison 4 : Francis Huster sous le Pharaon ?

Faisons donc le point sur tout les indices donnés jusqu’à présent. Et ils laissent peu planer le doute sur l’identité du Pharaon !

Indice n°1 : « J’ai cumulé plus de 10 millions d’entrées au box office »

Indice n°2 : « Ce que j’aime par dessus tout, c’est le jeu »



Publicité





Récap de ce que le Pharaon a déclaré sur le premier prime :

– « Ce qui me fait vibrer depuis toujours, c’est le sport »

– « Je me souviens de France Brésil quand j’étais môme »

– « J’ai su que toute ma vie je serai fidèle au ballon rond. J’ai même écrit un livre sur le sujet »

– « Les femmes, les auteurs, le foot, je leur ai donné mes mots »

– « J’ai toujours autant de plaisir à être spectateur »

Récap de ce que le Pharaon a déclaré sur le 3ème prime :

– « Vous m’avez déjà vu, à la télé, au cinéma, au théâtre, sur des pochettes de disques, dans des librairies, des remises de prix, sur des podiums haute couture, dans des stades. Je touche à tout ! »

– « 98 était une très belle année. Ces millions de téléspectateurs qui ont vibré avec moi. Que souvenir ! »

– « Je ne fais rien à demi, surtout quand je chante. »

– « Ici j’ai envie de faire quelque chose d’inattendu. J’ai déjà été choisi par quelqu’un qui a un Oscar dans son salon. J’ai eu la chance d’être aux côtés de femmes sublimes. J’ai croisé les plus grands acteurs et actrices »

Objets : la Tour Eiffel, le drapeau de la France, un buste de Molière

Propositions des enquêteurs : Guy Roux, Francis Huster, Michaël Grégorio, Dany Boon

La dernière prestation du Pharaon sur « For Me Formidable » de Charles Aznavour

Ces indices vous aident t-ils ? Pensez-vous que Francis Huster se cache bien sous le masque du Pharaon ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 13 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note