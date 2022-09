Le Meilleur Pâtissier du 28 septembre : l’épisode 4 ce soir sur M6 (VIDÉO)

5 ( 1 )

Le Meilleur Pâtissier du 28 septembre 2022 – Ce soir et comme chaque mercredi, M6 continue la diffusion de la saison 11 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier » ce mercredi soir. Au programme pour les 12 pâtissier amateurs encore en compétition, un épisode 4 sous le signe de l’affrontement Nord / Sud ! En équipes, ils devront défendre haut et fort les couleurs de leurs régions, au cours de trois épreuves sacrément gourmandes.







A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







Le Meilleur Pâtissier se met au vert ! Nos 14 pâtissiers amateurs n’auront pas le temps de papillonner car le jardin gourmand de Cyril et Mercotte leur réserve de nombreuses surprises ! Et grande nouveauté, le chef invité de la semaine, Desty Brami, révèlera son coup de cœur, qui pourra faire basculer le destin de nos pâtissiers en herbe !

Le Meilleur Pâtissier du 28 septembre 2022, présentation de l’épisode 4

Le défi de Cyril : la guerre des tartes

C’est en duel que vont s’affronter nos pâtissiers du nord et du sud : l’équipe qui remportera le plus de duels sera la gagnante de la guerre des tartes. Et pour la 1re fois dans le Meilleur Pâtissier, ce sont les pâtissiers eux-mêmes qui choisiront le sujet de l’épreuve et imposeront à l’équipe adverse une saveur emblématique de leur région ! C’est ainsi que la tarte à la rhubarbe du nord affrontera la tarte aux noix du sud lors d’une bataille sans merci.



L’épreuve technique de Mercotte : l’hexagone

La France se reforme le temps de l’épreuve technique ! Les pâtissiers devront unir leurs forces en équipe pour réaliser ensemble un puzzle représentant la carte de France en gâteau. Avec la technique de transfert sur chocolat, chacun d’entre eux aura à reproduire une partie de l’hexagone. Gare aux retardataires qui mettront en péril la réalisation finale de leur équipe !

Enfin, dans l’épreuve créative, nordistes et sudistes devront surprendre Cyril et Mercotte avec un plat salé typique régional en trompe-l’œil… sucré ! Moules-frites, pan bagnat, cassoulet, flammekueche… c’est une véritable ode à la cuisine de nos régions, que vont concocter nos pâtissiers, afin de bluffer notre jury ! Avec la cheffe pâtissière de palace Anne Coruble. Lequel de nos pâtissiers remportera son coup de cœur ?

Le Meilleur Pâtissier du 28 septembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !

