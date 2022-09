Le monde de Jamy du 21 septembre : au sommaire ce soir « Les derniers secrets de notre cerveau »

5 ( 1 )

Le monde de Jamy du 21 septembre 2022 – Ce mercredi soir, c’est un nouveau numéro inédit de votre magazine « Le monde de Jamy » qui vous attend sur France 3. Et ce soir il a pour thème « Les derniers secrets de notre cerveau ».







Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 et sur France.TV pour voir le programme en avant-première ou en replay.







Le monde de Jamy du 21 septembre, le sommaire de votre émission

Pour ce nouveau numéro du « Monde de Jamy », Jamy Gournaud, accompagné d’Églantine Éméyé, nous propose de découvrir les derniers secrets de notre cerveau. Notre cerveau, ce sont 86 milliards de neurones interconnectés, une tour de contrôle qui pilote tous nos comportements. Mais, aujourd’hui, nous ne savons plus où donner de la tête : frénésie de consommation, omniprésence des écrans, des réseaux sociaux qui nous transforment parfois en zombies… Notre cerveau est-il en surchauffe ?

La science nous permet aujourd’hui d’en savoir beaucoup plus. Pourquoi, dès l’enfance, avons-nous du mal à résister aux plaisirs immédiats ? Pourquoi les jeunes prennent-ils souvent des risques, parfois à la limite de l’inconscience ? Sommes-nous naturellement égoïstes ou altruistes ? Et les écrans, quels effets ont-ils sur notre psychisme ? Pourquoi, par exemple, sommes-nous si réceptifs aux fake news ? Notre cerveau fait-il bien la différence entre réalité virtuelle et mondes réels ?

Grâce à d’incroyables et troublantes expériences et à l’éclairage d’éminents scientifiques, Jamy accompagné d’Églantine nous emmène explorer les derniers secrets de notre cerveau.

« Le monde de Jamy », c’est ce soir sur France 3 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.



