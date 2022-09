Good Doctor du 21 septembre : vos 2 épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 5)

5 ( 1 )

Good Doctor du 21 septembre 2022 – Ce soir à la télé, comme chaque mercredi, TF1 poursuit la diffusion de la saison 5 inédite de la série médicale « Good Doctor ». Au programme aujourd'hui, les épisodes 7 et 8.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Good Doctor du 21 septembre : vos épisodes de ce soir

Épisode 7 saison 5 « Date de péremption » : Témoin d’un accident de la route, Shaun sauve Alma, une jeune femme enceinte qui faisait une tamponnade cardiaque, grâce à l’un des gestes chirurgicaux « sur le terrain » dont il a le secret, puis l’accompagne à Saint Bonaventure où elle est opérée. Elle va devoir subir une nouvelle opération pour réduire ses fractures du bassin, et privilégie l’option qui ne met pas en danger son bébé. Mais des complications obligent les médecins à pratiquer une césarienne en urgence.

Épisode 8 saison 5 « Qui cherche trouve » : Tout le monde est sous le choc après la mort d’un nouveau-né. Sélène manipule la mère pour que cette dernière n’attaque pas l’hôpital et renvoie le docteur Fremes, le pharmacien de l’hôpital désigné comme bouc émissaire. La coupe est pleine pour le docteur Lim. Elle est bien décidée à faire tomber Sélène à qui elle reproche de faire passer l’argent et les profits avant le bien-être des patients. Shaun est toujours en colère contre Léa. Mais grâce au docteur Glassman et à un patient, il finit par accepter de lui pardonner.

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.



