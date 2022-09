Les 12 coups de midi du 25 septembre : Stéphane se fait peur mais reste Maître de Midi

5 ( 4 )

Les 12 coups de midi du 25 septembre 2022, 37ème victoire de Stéphane – Stéphane s’est fait peur ce dimanche midi et a frôlé l’élimination dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a finalement réalisé une 37ème victoire et un joli Coup de Maître à 20.000 euros !







C’est donc 10.000 euros supplémentaires dans sa cagnotte, qui s’élève aujourd’hui à 155.893 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 25 septembre, Stéphane frôle l’élimination

Mais avant ça, Stéphane était dans le rouge et a du défier l’un de ses adversaires du jour. Celui-ci est tombé sur une question très difficile et Stéphane lui même n’avait pas la bonne réponse ! Il a donc eu beaucoup de chance et est resté Maître de Midi.

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours pour seul indice la Grande Muraille de Chine en image de fond. Stéphane a proposé le nom de Vincent Elbaz mais c’est raté.

Noms proposés pour cette étoile : Benoît Poelvoorde, Frédéric Lopez, Malik Bentalha, Céline Dion, Vincent Elbaz

Les 12 coups de midi du 25 septembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

