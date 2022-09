Un si grand soleil du 26 septembre : Ulysse mort ? (résumé épisode 984 en avance)

4.5 ( 8 )

Un si grand soleil du 26 septembre, spoiler résumé de l'épisode 984 en avance







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elise appelle Claire, elle lui explique qu’elle a convoqué Hélène. Celle-ci nie les faits et sans preuve, la plainte va être classée sans suite. Claire est écoeurée, tout comme Kira. Mais Florent pense que c’est normal, c’est la justice et ils ne savent pas si c’est Hélène qui a commis ces actes.

Claire sort et trouve un oiseau mort sur sa voiture. Elle pense que c’est un coup d’Hélène mais Florent la défend encore.



Cécile joue du piano, elle ne va pas bien. Pendant ce temps à la clinique vétérinaire, Christophe a dormi sur place. Charles plaisante avec lui et se dit désolé pour ses problèmes de couple.

Claire vient voir Hélène. Elle lui dit qu’elle sait très bien que c’est elle et promet de lui pourrir la vie. Elle lui annonce qu’elle est capable d’aller très loin ! Pendant ce temps là, Kira parle d’Hélène à Thaïs.

Johanna annonce à Eva que le non-lieu a été prononcé contre l’homicide involontaire. Mais Johanna lui explique qu’ils peuvent faire appel en accusant le chirurgien qui a opéré son mari. Elle refuse de le faire. Eva sort de son bureau, la police continue de la suivre.

Victor appelle Claire pour lui parler de ce qu’elle a dit à Hélène. Victor sous-entend qu’elle perd pied et dit qu’il s’inquiète pour elle, il pense qu’elle a développé un sentiment de persécution. Claire lui répond que c’est elle qui est harcelée. Victor lui demande de garder ses distances avec eux, il ne veut plus la voir. Claire fait une sorte de malaise… Elle craque.

Alix est avec Hélène, qui joue sa victime et affirme que Claire l’a agressée. Elle dit qu’elle angoisse d’aller travailler.

Cécile appelle Margot. Elle ne se sent pas bien et se sent responsable… Mais Margot lui assure que c’est lui le fautif et qu’il doit faire le premier pas. Pendant ce temps là, Christophe déjeune avec Ulysse et croise Johanna. Mais Johanna n’a aucune envie de lui parler.

Plus tard, Ulysse et Christophe sont au téléphone. Ulysse est au skate parc, Franck Belon est à côté… Au commissariat, on fait le point sur l’enquête. Becker et Cécile insistent pour retrouver Belon !

Florent et Kira préparent le repas, Claire rentre et préfère s’isoler. Elle ne va pas bien.

Au skate parc, Ulysse envoie un sms à Christophe pour le remercier pour la journée. Belon passe derrière et lui le pousse ! Ulysse fait une chute de très haut et atterrit au sol dans une mare de sang…

Kira a rejoint Théo pour lui expliquer que Claire ne va pas bien et que l’ambiance est tendue à la maison. Mais Théo ne voit pas ce qu’ils peuvent faire. Kira veut agir mais Théo la met en garde, elle doit se tenir tranquille.

Un si grand soleil du 26 septembre extrait, Ulysse dans une mare de sang

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

