Les 12 coups de midi du 9 septembre : nouvel indice dévoilé sur l’étoile mystérieuse, Stéphane bientôt éliminé ?

Les 12 coups de midi du 9 septembre 2022, 21ème victoire de Stéphane – L’étoile mystérieuse commence à se préciser dans votre jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, c’est un nouvel indice qui est apparu ce vendredi midi alors que Stéphane a signé une nouvelle victoire.







Le Maître de Midi a remporté 3.000 euros à partager, soit 1.500 euros de plus dans sa cagnotte. Celle-ci s’élève à 82.204 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 9 septembre, un quatrième indice sur l’étoile mystérieuse

Et si l’on en croit les rumeurs qui circulent en provenance du public qui a assisté au tournage, Stéphane devrait être éliminé à la fin du mois d’octobre avec plus de 300.000 euros de gains !

Mais pour l’instant il continue et du côté de l’étoile mystérieuse, les choses se précisent avec un nouvel indice : un ballon en forme de coeur. Il vient s’ajouter aux autres indices : une salle de classe en image de fond, un cactus en forme de chat, et un ceintre.

Stéphane a proposé aujourd’hui le nom d’Arielle Dombasle, mais ce n’est toujours pas le bon nom !

Rappel des noms proposés pour cette étoile : Gérard Klein, Coluche, Isabelle Adjani, Christian Clavier, Dany Boon, Fabrice Luchini, Alice Taglioni, Patrick Bruel, Clovis Cornillac, Pierre Richard, Michelle Pfeiffer, Salma Hayek, Louis de Funès, Jean-Paul Belmondo, Daniel Radcliffe, Josiane Balasko, Arielle Dombasle

Les 12 coups de midi du 9 septembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1v

