Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld : leur fille hospitalisée d’urgence !

C’est une semaine compliquée pour Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld puisque leur petite fille, Jim, est hospitalisée d’urgence. Le journaliste a annoncé la nouvelle ce vendredi matin sur son compte du réseau social Instagram, expliquant qu’elle est touchée par une infection aux reins.







Hugo Clément a partagé une photo de la petite Jim sur son lit d’hôpital, saluant le travail du personnel soignant.







« Infection des reins pour Jim (pyélonéphrite), qui provoque de gros pics de fièvre, jusqu’à 41 degrés. Hospitalisation obligatoire pendant quelques jours, le temps d’un traitement antibiotique en intraveineuse. Elle est KO mais on est à ses côtés et les médecins, infirmières et auxiliaires du centre hospitalier de la côte basque veillent sur elle » a écrit le journaliste.

Alexandra Rosenfeld ne s’est quant à elle pas exprimée sur cette hospitalisation de leur fille, née en janvier 2020. On leur envoie évidemment plein de bonnes ondes et on souhaite un bon rétablissement à la petite Jim.



Plus d’explications et la photo sur le compte Instagram du journaliste Hugo Clément.

