Ligue des Champions : suivre PSG / Juventus en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue des champions de football – PSG / Juventus en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce soir sur Canal+ et RMC Sport ! Première journée de la Ligue des Champions 2022/2023 ce mardi avec l’entrée en compétition du premier club français, le Paris Saint-Germain, face à la Juventus de Turin.







Un match en direct du Parc des Princes, à Paris, à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Toujours invaincu en Ligue 1 Uber Eats, ce soir le PSG affronte la Juventus dans le Groupe H pour démarrer la Ligue des Champions. La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à juillet 2017, la Juventus avait remporté la victoire 3/2.

Le PSG va-t-il bien démarrer cette nouvelle saison en Ligue des Champions ?

PSG / Juventus en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou Canal+ et RMC Sport 1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.



Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

