Plus belle la vie du 7 septembre : Baptiste brise le coeur d’Emma (résumé épisode 4612 en avance)

Plus belle la vie du 7 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4612 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Plus belle la vie » ? Si vous êtes déjà curieux de savoir ce qui vous attend, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 7 septembre. Et on peut vous dire que Baptiste va briser le coeur d’Emma !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 7 septembre : Baptiste tire un trait sur Emma<

Baptiste doit trouver le courage de parler à Emma. La situation lui coute beaucoup, Emma est tout de même la mère de son enfant. Kevin ne comprend pas que Baptiste hésite alors qu’il connait Justine depuis pas longtemps. Baptiste est fin prêt et coupe les ponts avec Emma. Cette dernière est scotchée. Elle s’enfile des verres d’alcool au Marci et Barbara n’arrive pas à la réconforter et arrête même de la servir.

Vidal se débrouille pour fouiller la poche de la veste de Vanessa et remarque que le mot n’y est plus. Sylvia trouve le mot sous le canapé et pense qu’il date d’une partie de pictionnary avec Nathan et le met à la poubelle… Vidal parvient à faire s’évanouir Vanessa en l’étranglant. Mais au moment de s’enfuir, Vanessa braque son fusil sur lui.

Kilian avoue à Riva et Thomas que Lola n’a jamais été dans un centre mais toute seule en forêt. L’inquiétude est au maximum et ils partent dans la forêt malgré́ les feux.

Plus belle la vie du 7 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

