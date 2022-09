Mask Singer : qui se cache derrière la Souris ? Indices

5 ( 4 )

Mask Singer saison 4 les indices sur la Souris – C’est ce soir que sera diffusé le 3ème prime de « Mask Singer » avec Camille Combal et les enquêteurs, Chantal Ladesou, Kev Adams, Jeff Panacloc et Vitaa.







Parmi les masques qui seront de retour pour cette nouvelle soirée d’enquête : la Souris.







Mask Singer saison 4 : qui se cache derrière la Souris ?

La Souris a complètement perdu les enquêteurs lors du premier prime il y a deux semaines. Regardons du côté de l’ensemble des indices que l’on a sur ce masque, avec un nouveau dévoilé sur les réseaux sociaux de Mask Singer.

Nouvel indice : « J’ai squatté vos écrans »

Récap de ce que la Souris a déclaré sur le premier prime :

– « J’avance tranquillement »

– « Un petit pas de souris, pas un petit rat c’est autre chose mais je connais aussi »

– « Les petits pas m’ont mené sur le devant la scène »

– « Mask Singer n’est pas ma première expérience de musique, j’ai déjà chanté de manière professionnelle »

– « Mais je n’étais pas seule j’étais très bien entourée »

– « Il faut que je mette du sens dans ce que je fais », « J’ai décidé de prendre la plume ».

On a vu : un cabaret, Raymond et Huguettes de « Scènes de ménages », un stylo et des feuilles. Et la Souris a répondu « oui et non » à la question « êtes-vous comédienne ? ».

Propositions des enquêteurs : Michelle Laroque, Julie Ferrier, Lorie, Sofia Essaïdi, ou encore Claire Keim



La dernière prestation de la Souris sur « Sparkling Diamonds » du film Moulin Rouge

Ces indices vous aident t-ils ? Saurez-vous deviner qui se cache sous le masque de la Souris ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI.

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 6 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

