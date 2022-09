Mask Singer : l’Ours démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

4.4 ( 7 )

Mask Singer qui était derrière l’Ours ? – C’est l’Ours qui a du se démasquer ce mardi 27 septembre à l’issue du 6ème prime de Mask Singer saison 4. En ballotage face au Singe, l’Ours a perdu et a été éliminé aux portes de la demi-finale de Mask Singer !







Les enquêteurs pensaient qu’il s’agissait de Christophe Beaugrand. Avaient-ils raison ?







Habillé en cuisinier, l’Ours polaire était arrivé au prime 4 et Kev Adams voulait le voir démasqué depuis déjà un moment. Et alors qu’il est allé dans la tanière pour se démasquer, c’est bien le journaliste et animateur Christophe Beaugrand qui se cachait sous le masque de l’Ours !

VIDÉO Mask Singer : Christophe Beaugrand était derrière l’Ours



