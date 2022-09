Mask Singer : qui se cache sous le masque de l’Éléphant ? Indices

5 ( 6 )

Mask Singer saison 4 les indices sur l’Éléphant – L’Éléphant est de retour ce soir dans la troisième soirée de la saison 4 de « Mask Singer ». En effet, Camille Combal et tous les enquêteurs reçoivent ce soir les 8 costumes encore en compétition !







Parmi eux, l’Éléphant et on vous propose de faire le point sur l’enquête et les indices à disposition.







Mask Singer saison 4 : qui se cache derrière l’Éléphant ?

Et rien qu’en écoutant sa voix, il semblerait bien que ce soit Keen’V derrière le masque de l’Éléphant ! D’autant qu’il est déguisé en pompier et que le chanteur a été pompier volontaire. Mais retour sur les indices que l’on a sur ce costume.

Indice : « Ma plus grande récompense, je l’ai reçue à Cannes »

Récap de ce que l’Éléphant a déclaré sur le premier prime :

– « C’est toujours très cool de savoir que vous êtes des millions à aimer ce que je fais »

– « Ce que j’aime c’est être avec vous, vous faire garder le sourire même quand ça va pas »

Il a affirmé avoir des points communs avec Thomas Pesquet et Kev Adams. Il a battu des records sur les réseaux sociaux.

Objets : des tongs et un extincteur

Propositions des enquêteurs : Keen V, Amir



La dernière prestation de l’Éléphant sur « Le Blues du Businessman » de Claude Dubois

Ces indices vous aident t-ils ? Pensez-vous que Keen’V se cache bien sous le masque de l’Éléphant ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 6 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

