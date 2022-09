Jacques Legros jaloux de Jean-Pierre Pernaut ? Nathalie Marquay lui répond !

5 ( 7 )

Jacques Legros, le joker du journal de 13h de TF1, sort un livre intitulé « Derrière l’écran », à paraitre le 5 octobre. Dans ce livre, le journaliste fait notamment des révélations sur sa relation tendue avec Jean-Pierre Pernaut. Un peu plus de 6 mois après la mort de Jean-Pierre Pernaut, sa veuve Nathalie Marquay a mal pris ses propos.







Dans une interview pour le morning de Virgin Radio, l’ancienne Miss France a pris la parole et a répondu violemment à Jacques Legros.







« J’ai complètement halluciné. Surtout que Monsieur Jacques Legros oublie qu’il n’était que son joker, et il se permet de se plaindre qu’à cette époque, Jean-Pierre veuille garder la main sur le contenu du Journal. Mais c’est qui, qui depuis plus de 30 ans, a donné le ton du 13 Heures, et à qui on a attribué les résultats d’audiences ? Je suis vraiment désolé, si cela le perturbait de ne pas savoir à l’avance les sujets, mais Jean-Pierre, à la différence de Jacques Legros travaillait à l’instinct, sans prompteur et avec ses coups de gueule en direct, tant apprécié de son public » a déclaré la femme de Jean-Pierre Pernaut dans le Morning sans filtre.

Et on peut dire que Nathalie Marquay ne mâache pas ses mots et qu’elle n’est pas tendre avec le journaliste de TF1 : « Jacques Legros lui faisait des ‘coups de p***’, si je peux dire, excusez-moi. Parce que pendant le confinement, au démarrage, Jean-Pierre devait avoir 15 minutes d’antenne… et après Jacques Legros faisait des sujets de plus en plus longs. C’est-à-dire que vers la fin, il ne restait plus que 6 minutes d’antenne à Jean-Pierre. Donc franchement ce n’était pas du tout sympa »



« Moi je trouve que ça ressemble vraiment à de la jalousie post-mortem. Franchement. Quel manque de respect pour notre famille en deuil et les téléspectateurs du Journal. Alors je me pose vraiment la question : pourquoi ce déballage ? Pour vendre son livre ? » a-t-elle poursuivi.

Dans son livre « Derrière l’écran », Jacques Legros revient sur 12 années à la radio, 28 ans à la télévision, dont 25 au journal de 13h de TF1. Dans cet ouvrage, il livre les bons moments et les moins bons de ces 40 ans de carrière, les rencontres, les paris et les ressorts de ce milieu, exigeant, dur parfois, mais passionnant.

