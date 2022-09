Mask Singer : Keen’v est-il sous l’Éléphant ? Tous les indices

5 ( 7 )

Mask Singer saison 4 qui se cache sous l’Éléphant ? Tous les indices – A quelques heures du 6ème prime de la saison 4 « Mask Singer », faisons le point sur les indices au sujet de l’Éléphant !







Publicité





Les enquêteurs sont convaincus que c’est le chanteur Keen’V qui se cache sous le masque et on est du même avis qu’eux.







Publicité





Mask Singer saison 4 : Keen’V derrière l’Éléphant ?

La semaine dernière, un nouvel indice est venu confirmer notre intuition : il a chanté en duo avec Laurence Boccolini ! Effectivement, Keen’V a fait un duo avec l’animatrice pour l’association Tout le monde chante contre le cancer. Et l’Éléphant n’est pas déguisé en pompier pour rien. Keen’V a été pompier volontaire avant de devenir chanteur. On a vu le Portugal car il y a tourné plusieurs clips dont le dernier « Outété », le château pour le clip de « Prince charmant », ou encore la récompense à Cannes pour son trophée aux NRJ Music Awards. Faisons le point sur tous les indices à disposition.

Indice : « Ma plus grande récompense, je l’ai reçue à Cannes »

Indice en commun avec l’Ours : « On a été en duos avec Laurence Boccolini »



Publicité





Récap de ce que l’Éléphant a déclaré sur le premier prime :

– « C’est toujours très cool de savoir que vous êtes des millions à aimer ce que je fais »

– « Ce que j’aime c’est être avec vous, vous faire garder le sourire même quand ça va pas »

Il a affirmé avoir des points communs avec Thomas Pesquet et Kev Adams. Il a battu des records sur les réseaux sociaux.

Récap de ce que l’Éléphant a déclaré sur le troisième prime :

– « J’aurai aussi pu choisir un ours blanc mais j’ai déjà joué avec et je voulais changer »

– « Ma tête vous l’avez plutôt vue sur le petit écran mais dans des univers assez différents. L’éléphant au château, l’éléphant dans les îles, l’éléphant au bureau, l’éléphant au Portugal »

– « J’ai même été récompensé à Cannes »

– « Vous avez été et vous êtes toujours des millions à me suivre »

– « Parfois on a eu des rendez-vous manqués mais c’est oublié »

Indices donnés sur le 4ème prime : Face à la photo de la célébrité qui est sous le masque, les enfants l’ont reconnu et ont affirmé l’avoir déjà vu à la télé. Il a une barbe, et les cheveux bruns. Ils ont écouté sa voix et ont parlé d’une musique de vacances. Indice jouet : une tenue de prince. Il affirme qu’il a toujours adoré les déguisements et celui là particulièrement.

Récap de ce que l’Éléphant a déclaré sur le 5ème prime :

– « J’ai une révélation pour vous ! L’Éléphant n’est pas un être solitaire, comme le loup il vit en bande. La famille, la mienne, ou bien celle que je me suis créée, fait partie de mon quotidien. La famille c’est crucial, je la préserve. Il y a quelques années je vous ai même présenté un membre très important. Ma famille c’est ce qui me gonfle de bonheur et c’est aussi elle qui est le cause de ma période la plus sombre. Je vous en ai déjà parlé, la douleur de la perte est violente et la culpabilité peut ronger très profondément. »

– « Aujourd’hui le soleil est revenu dans ma vie et je veux partager les bonnes vibes avec vous »

Objets : des tongs, un maillot, un bonnet de bain, un extincteur, un tag « la vie est belle »

Propositions des enquêteurs : Keen V

La dernière prestation de l’Éléphant en duo avec l’Ours sur « Manhattan-Kaboul » de Renaud et Axelle Red

Ces indices vous ont-ils aidé ? Pensez-vous que Keen’V est-il bien derrière l’Éléphant ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 27 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note