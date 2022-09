« Once Upon a Time... in Hollywood » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (4 septembre)

3 ( 2 )

« Once Upon a Time… in Hollywood » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 4 septembre 2022 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 vous propose le film inédit « Once Upon a Time… in Hollywood » dans sa version longue. Un film signé Quentin Tarantino qui a reçu 2 Oscars et 3 Golden Globes en 2020 !







A voir ce soir dès 21h10 sur France 2, ou sur france.tv via la fonction direct.







« Once Upon a Time… in Hollywood » : le synopsis

1969, à Hollywood. Les temps sont durs pour Rick Dalton, un acteur de télévision qui a bien du mal à retrouver du travail. Pour lui remonter le moral, il peut compter sur Cliff Booth, sa doublure cascade au passé mystérieux. Les deux hommes ne reconnaissent plus Hollywood, gagné par le mouvement hippie. Alors que Rick tente de rebondir, Cliff croise le chemin d’une jeune femme, adepte d’une secte menée par le charismatique Charles Manson. Sharon Tate, compagne de Roman Polanski et voisine de Rick Dalton, découvre en salle la comédie qu’elle a tourné avec Dean Martin.

« Once Upon a Time… in Hollywood », les interprètes

Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Damian Lewis, Al Pacino, Luke Perry, Clifton Collins Jr., Bruce Dern, Kurt Russell



Le saviez-vous ?

– Il s’agit du 9ème film de Quentin Tarantino

– Brad Pitt a reçu l’Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle en 2020 pour son rôle dans « Once Upon a Time… in Hollywood »

– le film faisait partie de la Sélection Officielle du Festival de Cannes 2019

– France 2 diffuse ce soir la version longue du film, qui inclut environ 10 minutes supplémentaires

VIDEO bande-annonce

