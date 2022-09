Plus belle la vie spoiler : le Dr Livia de retour (vidéo PBLV épisode n°4620)

5 ( 6 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Le Mistral va trembler la semaine prochaine après le retour de l’un des plus terribles méchants de votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de lundi prochain, Claire, Léo et Thomas découvrent un tag sur le mur de la place du Mistral…







Et si Claire ne comprend pas, Léo et Thomas sont terrifiés. Et pour cause, ils reconnaissent la marque du Docteur Livia !

Plus belle la vie spoiler Livia fait son retour au Mistral

Thomas explique à Claire que c’est lui qui a assassiné sa mère, ainsi que l’ex-femme de Léo ! Claire est sous le choc mais ne comprend pas : Livia est en prison. Léo leur explique qu’il y a eu une évasion en prison et que Livia en faisait partie…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4620 du 19 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

