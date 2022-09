Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 14 octobre 2022

4.9 ( 13 )

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 14 octobre 2022 – Si vous êtes fan de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » et curieuxu d’en savoir plus sur ce qui vous attend ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars Actu vous dévoile en avant-première les derniers spoilers pour la semaine du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans plus d’un mois, on peut vous dire que Léo va tout faire pour protéger et sauver Agathe. Pendant ce temps, Charles Frémont réalise son rêve et Pavel piège Xavier Revel. Luna est en grand danger…

Quant à Kevin, il ne sait pas sur quel pied danser avec Alexandra.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 10 au 14 octobre 2022

Lundi 10 octobre 2022, épisode 4635 : Alors que Pavel déjoue une nouvelle fois la police, Frémont est bien décidé à profiter de son héritage. Laetitia réussira-t-elle son inspection ?

Mardi 11 octobre 2022, épisode 4636 : Alors que Laetitia doit assumer les conséquences de son franc-parler, Kevin va-t-il réussir à dépasser son malaise et parler à Alexandra ? Quant à Pavel, qu’attend-t-il de Luna ?

Mercredi 12 octobre 2022, épisode 4637 : Alors que Frémont réalise enfin son rêve, Pavel réussira-t-il à piéger Revel grâce à Agathe ? Kevin et Alexandra vont-ils se rapprocher ?

Jeudi 13 octobre 2022, épisode 4638 : Alors que Revel tombe dans le piège de Pavel, Léo et Agathe vont-ils réussir à sauver Luna ? Quant à Laëtitia elle doit faire face à un choix professionnel et privé.

Vendredi 14 octobre 2022, épisode 4639 Alors que Léo et Agathe sont sauvés grâce à une alliée inattendue, Frémont risque de payer cher le prix de sa forfaiture. Quant à Kevin et Alexandra, peuvent-ils rester amis ?



Retrouvez Plus belle la vie chaque soir du lundi au vendredi sur France 3, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv

