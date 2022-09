Quel est « Le Monument préféré des Français » 2022 ? Réponse ce soir sur France 3 !

5 ( 1 )

Le Monument préféré des Français au programme TV de ce mercredi 14 septembre 2022 – Quel est « Le Monument préféré des Français » en 2022 ? La réponse vous l’obtiendrez ce soir sur France 3 à partir de 21h10 et en live sur France.TV via sa fonction direct. L’émission sera ensuite disponible en replay.







À l’approche des 39es Journées européennes du patrimoine, dont France Télévisions est un partenaire majeur, Le monument préféré des Français revient pour une nouvelle soirée événement sur France 3, à la découverte d’emblèmes de notre patrimoine culturel, historique et architectural.

Les Français ont choisi cette année 14 monuments pour représenter leur région dans cette grande finale présentée par Stéphane Bern. Un rendez-vous très attendu sur tous nos territoires, qui portent l’extraordinaire richesse de notre patrimoine, créateur de savoir-faire transmis à travers les générations et de valeur dans notre vie économique et sociale.

Pour nous dévoiler le classement de 2022, Stéphane Bern nous invite au musée de Cluny. Placé sous la tutelle de la Commission des Monuments historiques, le musée couvre l’histoire des arts depuis l’Antiquité jusqu’à la Renaissance.



Tout au long de l’émission, nous découvrirons le classement de 2022 et le monument qui succédera à la place Stanislas à Nancy (Grand Est).

« Le Monument préféré des Français » en 2022 : les finalistes

– Auvergne-Rhône-Alpes : Rocher et chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe (Aiguilhe)

– Bourgogne-Franche-Comté : Abbaye de Fontenay (Marmagne)

– Bretagne : Chapelle de la Maison Saint-Yves (Saint-Brieuc)

– Centre-Val de Loire : Château d’Azay-le-Rideau (Azay-le-Rideau)

– Corse : Site préhistorique de Filitosa (Sollacaro)

– Grand Est : Fort de Schoenenbourg (Hunspach et Ingolsheim)

– Outre-Mer / Guadeloupe : Habitation Zévallos (Le Moule)

– Hauts-de-France : Centre historique minier de Lewarde (Lewarde)

– Île-de-France : Château de Vaux-le-Vicomte (Maincy)

– Normandie : Gare maritime transatlantique de Cherbourg et sous-marin Le Redoutable (Cherbourg-en-Cotentin)

– Nouvelle-Aquitaine : Pont transbordeur (Rochefort et Échillais)

– Occitanie : Abbaye Saint-Martin-du-Canigou (Casteil)

– Pays de la Loire : Musée Robert-Tatin (Cossé-le-Vivien)

– Provence-Alpes-Côte d’Azur : Synagogue de Carpentras (Carpentras)

Pour connaître le nom du gagnant et donc du lauréat 2022, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 et France.TV pour découvrir « Le Monument préféré des Français ».

