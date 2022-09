Le Meilleur Pâtissier du 14 septembre : l’épisode 2 ce soir sur M6 (VIDÉO)

5 ( 2 )

Le Meilleur Pâtissier du 14 septembre 2022 – M6 poursuit la diffusion de la saison 11 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier » ce mercredi soir. Au programme pour les 14 pâtissier amateurs encore en compétition, un épisode 2 placé sous le signe du jardin gourmand !







A voir dès 21h10 sur M6







Le Meilleur Pâtissier se met au vert ! Nos 14 pâtissiers amateurs n’auront pas le temps de papillonner car le jardin gourmand de Cyril et Mercotte leur réserve de nombreuses surprises ! Et grande nouveauté, le chef invité de la semaine, Desty Brami, révèlera son coup de cœur, qui pourra faire basculer le destin de nos pâtissiers en herbe !

Le Meilleur Pâtissier du 14 septembre 2022, présentation de l’épisode 2

Le défi de Cyril : La poire

Nos pâtissiers amateurs vont devoir réaliser un dessert d’exception à la poire ! Ce fruit doux et subtil va en effet leur demander une parfaite maîtrise pour parvenir à le marier avec d’autres saveurs, tout en préservant son goût particulièrement délicat. Car c’est bien la poire qui doit dominer à la dégustation. À eux donc de trouver le bon équilibre.



L’épreuve technique : Le vert-vert

Mercotte s’est inspirée d’un gâteau provenant du carnet de recettes de l’artiste peintre Claude Monet, le vert-vert, et de l’un de ses chefs-d’œuvre, Les Nymphéas. Nos pâtissiers amateurs devront à la fois être de fins techniciens et de véritables artistes pour reproduire à la perfection l’œuvre de Claude Monet et espérer ainsi impressionner Mercotte !

Enfin, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers vont dévoiler au jury leur jardin secret. La magie, la randonnée, ou encore les balades sur la plage ou à cheval… Ils devront réaliser en gâteau leur moment d’évasion. Avec le chef pâtissier Desty Brami.

Le Meilleur Pâtissier du 14 septembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !

