Star Academy : Lara Fabian a refusé d’être directrice, découvrez le directeur !

C’est dans quelques semaines que sera lancée la Star Academy 2022 et les spéculations vont bon train ! TF1 n’a donné que très peu d’infos sur cette nouvelle saison et après des mois de rumeurs, Lara Fabian a récemment expliqué avoir refusé le poste de directrice.







« Je sais que beaucoup ont spéculé dans les médias. Mais vu les différentes obligations que j’avais déjà contractées, notamment avec ma tournée, je ne pouvais malheureusement pas m’engager » a déclaré Lara Fabian dans Télé 7 Jours. « Star Academy est une franchise magnifique et, après trente années de carrière, l’idée de transmettre aux plus jeunes les clés de ce métier et pour moi une volonté sincère »







Le fils de Goldman futur directeur de la Star Academy 2022

Mais qui sera donc à la direction de la nouvelle promo de la Star Academy ? Selon le Parisien, c’est Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman, qui serait le directeur de la Star Academy 2022.

A 43 ans, Michael Goldman est le co-fondateur de My Major Company. Il a notamment lancé la carrière du chanteur Grégoire.

Si son arrivée n’a pas encore été confirmée, rappelons que la Star Academy a précédemment été dirigée par Nathalie André, Gérard Louvin, Alexia Laroche-Joubert et Armande Altaï.

Star Academy 2022, le château va réouvrir ses portes

Pour cette nouvelle saison, le mythique château de Dammarie-lès-Lys, en Seine-et-Marne, qui a vu les passages de Jenifer, Nolwenn Leroy ou encore Grégory Lemarchal, va réouvrir ses portes. Toujours orchestrée par Nikos Aliagas, la plus célèbre académie musicale de France accueillera prochainement une nouvelle promotion.

Chant, danse, théâtre… afin de devenir des artistes complets, cette école de l’excellence proposera aux académiciens passionnés et talentueux de suivre une formation intensive entourés des meilleurs professeurs.



