Star Academy : une prof annonce son retour ! (VIDÉO)

Star Academy 2022 les professeurs – Alors que c’est le samedi 15 octobre que TF1 donnera le coup d’envoi de la saison 2022 de la Star Academy, une prof vient d’annoncer qu’elle serait de retour aux côtés de la nouvelle promo !







Il s’git de la belle Aria Crescendo, ancienne professeur de yoga de la Star Academy.







Pour annoncer la bonne nouvelle, elle a publié sur son compte Instagram une vidéo avec un extrait d’une ancienne Star Ac.

« SUPER NOUVELLE ! Quoi de mieux q’un flash back pour vous annoncer mon retour à la Star Academy pour détendre recentrer et challenger les élèves avant le prime 🧘‍♀️🤸‍♂️🧘‍♀️ même château mêmes good vibes juste 20 ans plus tard on adore » a écrit Aria.



Rappelons que si l’identité des professeurs n’a pas encore dévoilée, la Star Academy 2022 aura pour directeur Michaël Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman. Il y aura un prime en direct chaque samedi soir et une quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 et le samedi à 17h40.

Aria Crescendo annonce son retour dans la Star Academy 2022

Sur MYTF1, retrouvez en vidéo toute l’actualité de la « Star Academy » avec des extraits inédits, les replays des quotidiennes et des primes, ainsi que tous les moments forts que vivront les élèves.

