Tennis Laver Cup : Roger Federer jouera avec Rafael Nadal vendredi pour ses adieux

Après avoir annoncé sa retraite à la surprise générale la semaine dernière, il est temps pour Roger Federer de dire au revoir ! La Lavercup débutera vendredi à l’O2 Arena de Londres et c’est là que la légende suisse du tennis prendra sa retraite.







Pour l’occasion, Roger Federer ne jouera pas en simple mais en double avec son ami Rafael Nadal.







Les deux joueurs, qui totalisent à eux deux 42 titres en Grand Chelem, seront opposés à Jack Sock et Frances Tiafoe. Ce sera le dernier match de la journée vendredi soir, il est programmé en 2ème rotation en night session donc pas avant 21h30. Un match à suivre sur beIN Sports.

« Ce serait unique que je finisse avec Rafa. Ce serait un super message pour le tennis et au-delà » avait déclaré Roger Federer mercredi en conférence de presse.



Et concernant son « après », Roger Federer a assuré qu’il « ne serait pas un fantôme ».

« Je pense que le tennis m’a tellement donné et j’ai tellement passé de temps. (…) Je veux dire aux fans que vous me reverrez encore et non pas plus jamais » a-t-il expliqué.

The line-up is set for Day 1 of #LaverCup pic.twitter.com/HnulRs01KX — Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2022

