Plus belle la vie spoiler : le gros mensonge de Kevin (vidéo PBLV épisode n°4627)

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Kevin est sous le charme d’Alexandra au commissariat la semaine prochaine dans votre série Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, Kevin la drague et il va lui balancer un gros mensonge…







Sur les conseils de Baptiste, Kevin va continuer à séduire Alexandra. Il voit le nom de l’ex d’Alexandra s’afficher sur son téléphone et fait des recherches sur lui : c’est le mec parfait.

Plus belle la vie spoiler Stan s’en est-il pris à Nathan ?

Alors Kevin tente d’impressionner sa belle en lui faisant croire qu’il joue de la guitare et qu’il court des marathons… Mais le hic, c’est qu’au commissariat, Alexandra amène une guitare à Kevin et lui demande de jouer un morceau ! Kevin décide de jouer franc jeu, il prend la guitare et lui avoue en musique qu’il a menti.



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4627 du 28 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

