The Voice Kids du 17 septembre : le début des battles (vidéo prime 5)

5 ( 1 )

The Voice Kids du 17 septembre 2022, extrait vidéo – C’est le début des battles ce soir dans le cinquième prime de The Voice Kids 2022. Après quatre soirées de battles, les coachs doivent former des trios pour s’affronter sur la scène de The Voice Kids !







Publicité





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Publicité





The Voice Kids du 17 septembre 2022 : place aux battles

Les Battles sont l’occasion pour nos jeunes Talents de remonter une deuxième fois sur la scène de « The Voice Kids » et proposer à leur coach d’incroyables prestations !

Nos 4 coachs vont former des trios au sein de leur équipe et vont choisir pour eux une chanson. Lors de cette 8e saison, les coachs vont pouvoir compter sur l’aide d’amis artistes pour coacher leurs Talents : Patrick Fiori sera accompagné de deux anciens Talents de « The Voice Kids » Angelina et Carla. Kendji Girac est de retour pour cette 2e saison et sera accompagné de Soprano. Louane a appelé son amie Eva Queen, pour l’aider lors de ses premiers coachings. Julien Doré pourra compter sur le talent d’Eddy De Pretto.



Publicité





Comment les Talents vont-ils réagir à la surprise réservée par leur coach ? Des coachings très précieux, car l’enjeu est de taille pour nos jeunes Talents. À l’issue de chaque performance, seul un Talent par trio sera qualifié pour la prochaine étape. C’est le coach seul qui sélectionnera le Talent qui gagnera sa place pour la demi-finale !

Qui de Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori aura la meilleure équipe pour la demi-finale ?

VIDÉO The Voice Kids du 17 septembre, extrait

Trois garçons pour une chanson d’une artiste que l‘on ne présente plus : Zaz. Jules, Aivan et Tom. Tous les trois avaient subjugué leur coach Patrick Fiori lors de leur audition à l’aveugle. Pour les accompagner, Patrick Fiori a fait appel à deux jeune Stars de la chanson que les fans de The Voice Kids connaissent Bien : Carla et Angelina, toutes deux, finaliste et gagnante du Trophée. Ensemble, et bien entourés, nos trois talents vont interpréter « si » de Zaz. Qui Sortira vainqueur de cette battle ?

The Voice Kids revient ce samedi 17 septembre 2022 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note